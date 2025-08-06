Kırşehir\'de Piroteknik Madde Denetimi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde piroteknik madde satışına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, izinsiz şekilde patlayıcı, ısı, ses, duman ve ışık oluşturan maddelerin satışını yapan iş yerleri incelendi.

Kimyasal tepkimeler aracılığıyla çalışan sis bombası, meşale, volkan, maytap gibi piroteknik ürünlerin satışının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimler, Cacabey Meydanı, Eski Ankara Caddesi, Müftülük bölgesi, yeraltı çarşısı ve uzun çarşı başta olmak üzere yoğun noktalarda yapıldı. Polis ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabilecek, izinsiz ve yetkisiz şekilde satışı yapılan maddelere karşı esnafı uyardı. Özellikle rastgele havaya ateş edilmesini önlemek ve toplumda huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca son dönemlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınları göz önünde bulundurularak, benzeri olayların Kırşehir'de yaşanmaması adına iş yeri sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, bu tür denetimlerin devam edeceğini belirtti. - KIRŞEHİR