Kırşehir'de Yasadışı Silah Operasyonu - Son Dakika
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Kırşehir'de Yasadışı Silah Operasyonu

Kırşehir\'de Yasadışı Silah Operasyonu

Kırşehir'de yapılan operasyonda çok sayıda yasadışı silah ve mühimmat ele geçirildi.

10.10.2024 14:00
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yasadışı silah ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden yasadışı silah ticaretini engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, tespit edilen bir müstakil eve yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramalarda; kurusıkı tabanca üzerinde yapılan işlemlerle fişek atabilen 3 tabanca, bu tabancalara ait 3 şarjör, namlu kısmı kesilerek ateşleyici etkisi artırılmış 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 2 şarjör, 12 fişek ve oluklu kanallı 1 kama ele geçirildi.

Yapılan operasyonda olayla ilgili olarak E.S.K. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suşundan soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Yasadışı Silah Operasyonu - Son Dakika

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