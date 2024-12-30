Kırşehir'de Zabıta Sokak Müzisyenine Müdahale Etti - Son Dakika
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Kırşehir'de Zabıta Sokak Müzisyenine Müdahale Etti

Kırşehir\'de Zabıta Sokak Müzisyenine Müdahale Etti

Kırşehir'de zabıta ekipleri, yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle bir sokak müzisyenine müdahalede bulundu. Olayı kaydeden vatandaş tepkisini dile getirirken, sosyal medyada da bu uygulamaya karşı eleştiriler yapıldı.

30.12.2024 17:36  Güncelleme: 17:40
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Kırşehir'de zabıta ekipleri yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle sokak müzisyenine müdahale etti. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, "Sesimiz çıkmıyor, üstümüze geliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

2019'da UNESCO Müzik Şehirler Ağına dahil olan Kırşehir'de belediyenin zabıta ekipleri keman ve ses hoparlörü ile müzik yayını yapan sokak sanatçısına müdahale etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada tepki görürken vatandaşlar müzik şehri ile uyuşmayan uygulamaya tepki gösterdi. Olayı kayda alan bir vatandaş, "Sesimiz çıkmıyor, üstümüze üstümüze geliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. İnsanları rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapılmasına karşı olduklarını aktaran zabıta görevlileri ise vatandaşın diyaloğu görüntülere yansıdı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Zabıta Sokak Müzisyenine Müdahale Etti - Son Dakika

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