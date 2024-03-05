Kırşehir, uyuşturucu riski en düşük iller arasında
Kırşehir'de 3 yılda madde bağımlılığından kaynaklı meydana gelen ölüm yok
KIRŞEHİR - Kırşehir Valiliği'nde düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda şehrin uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer aldığı açıklandı.
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal basın temsilcilerini bilgilendirdi. Toplantıda açıklamada bulunan Vali Mete Buhara, Kırşehir'in uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer aldığını söyledi. Vali Buhara açıklamasında; "Kırşehir, ülke genelinde uyuşturucu riski en düşük iller arasında. Kırşehir'de son üç yılda madde bağımlılığından kaynaklı ölüm olayı gerçekleşmemiştir" dedi.
Şehirde 2023 ve 2024 yıllarında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 145 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 175 kişi gözaltına alınırken, 59 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 2024 yılının ilk 2 aylık döneminde ise uyuşturucu suçlarından aranan 53 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
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