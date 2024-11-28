Kıskançlık Cinayeti: Eşini Vurarak Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kıskançlık Cinayeti: Eşini Vurarak Öldürdü

Kıskançlık Cinayeti: Eşini Vurarak Öldürdü

Antalya'da kıskançlık yüzünden eşi Hale Akbaş Poyraz'ı öldüren Abdullah P. adliyeye sevk edildi.

28.11.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da evde kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada 39 yaşındaki eşi Hale Akbaş Poyraz'ı başından tabancayla vurarak öldüren Abdullah P. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Çocukların evde olmadığı sırada kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Hale Akbaş Poyraz, eşi Abdullah P. (55) tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü. Abdullah P. ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Eve giden polis ekipleri mutfakta Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Abdullah P., gazetecilerin Hale Akbaş Poyraz'ı neden öldürdüğü sorusunu cevapsız bıraktı. Abdullah P.'nin ilk ifadesinde Hale Akbaş Poyraz'ın otelde çalışmaya başladıktan sonra tavır ve hareketlerinin değiştiğini belirterek, "Bana hakaretler ediyordu, evden uzaklaşmaya başlamıştı ve bir kez de eve çiçek geldi. Telefonunda da mesajlar yakaladım" dediği öğrenildi.

Öte yandan 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ın 4 çocuğunun ise devlet korumasına alındığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Politika, 3-sayfa, antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıskançlık Cinayeti: Eşini Vurarak Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:48 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
18:37 Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu
18:18 Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması
18:06 Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 14:51:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kıskançlık Cinayeti: Eşini Vurarak Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.