Kıskançlık Cinayetinde Koca Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kıskançlık Cinayetinde Koca Adliyeye Sevk Edildi

Geniş Video İzle

Antalya'da kıskançlık yüzünden eşi Hale Akbaş Poyraz'ı öldüren Abdullah Poyraz adliyeye sevk edildi.

28.11.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıskançlık cinayeti şüphelisi koca adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'da çocukların evde olmadığı sırada kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada tabanca Hale Akbaş Poyraz'ı başından vurularak öldüren zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı gazetecilerin sorularına cevap vermedi.

Dün öğlen saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238 sokak üzerinde bulunan bir sitenin A Blok'ta bulunan 3'üncü katında meydana gelen olayda kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından 39 yaşındaki Hale Akbaş Poyraz, İkinci eşi Abdullah Poyraz tarafından tabanca ile başından tek el ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından ikametten ayrılan Abdullah Poyraz, birkaç saat sonra polis merkezine giderek "Eşimi öldürdüm" diyerek teslim olmuştu.

Zanlı adliyeye sevk edildi

Abdullah Poyraz'ın ifadesi doğrultusunda ikamete giden polis ekipleri mutfakta Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni ile karşılaşmış, olay yerindeki savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Polis merkezine giderek teslim olan ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Abdullah Poyraz, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Sorulara cevap vermedi

Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Antalya Adliyesi'ne sevk edilen Abdullah Poyraz, gazetecilerin Hale Akbaş Poyraz'ı neden öldürdüğü sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Poyraz'ın ilk ifadesinde Hale Akbaş Poyraz'ın otelde çalışmaya başladıktan sonra tavır ve hareketlerinin değiştiğini belirterek, "Bana hakaretler ediyordu, evden uzaklaşmaya başlamıştı ve bir kez de eve çiçek geldi. Telefonunda da mesajlar yakaladım" dediği öğrenildi. Öte yandan 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ın 4 çocuğunun ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Kıskançlık Cinayetinde Koca Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Antalya, Şiddet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıskançlık Cinayetinde Koca Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:48 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
18:37 Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu
18:18 Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması
18:06 Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 14:51:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kıskançlık Cinayetinde Koca Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.