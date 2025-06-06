Kızgın Boğa Saldırısı: Kasap Ölümden Döndü

Kızgın boğa kabusu yaşattı: Kasabın ölümden döndüğü anlar kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kamyonetten indirilmeye çalışılan kızgın boğa, kasaba kabusu yaşattı. Boğanın saldırısına uğrayan kasabın ölümden döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde yaşandı. İbrahim Akdemir'e ait boğa, hayvan pazarında kamyonete konularak kesilmek üzere mahalleye getirildi. Mahalle kasabı kurbanlık boğayı kamyonetten indirmek için kasaya girdi.

Kızgın boğanın saldırısına uğradı

Boğanın boynuna ip geçirmek üzere kamyonetin kasasına giren kasap, hayatının kabusunu yaşadı. Boğanın saldırısına uğrayan kasap kasada mahsur kalarak yerde defalarca kızgın boğanın boynuz darbelerine maruz kaldı. Hafif yaralı olarak kasadan çıkmayı başaran kasabın saldırıya uğradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre sonra kamyonetten indirilen boğa, Haliliye Belediyesi kurban yakalama ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü.

Kent merkezinde kesilmek üzere sahiplerinin elinden kaçan 3 kurbanlık boğa daha ekipler tarafından uyuşturucu iğne tabancası ile sakinleştirildikten sonra sahibine teslim edildi.