Kızıltepe\'de Genç Başından Vuruldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir genç, parkta başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı TOKİ Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre F.S. isimli genç, parkta henüz bilinmeyen bir nedenle başına ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan F.S. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN