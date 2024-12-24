Kızıltepe'de Silahlı Çatışma

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Kızıltepe"de iki grup arasındaki silahlı çatışma kamerada

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesinde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada gruplar arasında bulunan H.Ç. ve N.E. yaralandı.

Yaralı H.Ç. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, N.E. ise Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.