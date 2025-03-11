Kızıltepe'deki Silahlı Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Kızıltepe'deki Silahlı Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kızıltepe\'deki Silahlı Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin Kızıltepe'deki silahlı kavgada yaralanan D.P.'nin görüntüleri kamerada yer aldı.

11.03.2025 14:27
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 4 ay önce meydan gelen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde geçen yıl 4 Kasım'da aralarında husumet bulunan P. ve S. aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş ve kavgada, eşi ile 7 yaşındaki kızı yanında bulunan D.P. 6 kurşunla yaralanmıştı. Olay sonrası kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı. Çıkan görüntüde bir grubun D.P.'ye sopalarla saldırdığı görülüyor. Aldığı ilk darbeyle yere düşen D.P.'nin yardımına koşan eşi, onu darbelerden kurtarmak istediği esnada 7 yaşındaki kızı da kameraya yansıyor. Vatandaşların araya girmesiyle kaçan saldırganların kısa bir süre sonra olay yerine bu kez araçla gelerek D.P.'ye ateş ettiği görülüyor.

Yaralanan D.P.'nin kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildiği ve vücudundaki 2 kurşunun çıkarılamadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olaya karışan bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kızıltepe'deki Silahlı Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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