Klima Takarken Damdan Düştü

Klima takarken dengesini kaybedip damdan düştü: O anlar kamerada

ADANA - Adana'da klima takarken dengesini kaybeden 25 yaşındaki Halil Balcı, 3 katlı binanın damından düşerek yere çakıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, Balcı'nın hayati tehlikesinin olmadığı, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 51010 sokakta meydana geldi. Klimacı Halil Balcı, altı dükkan üst iki katı daire olan binanın 3. katına klima takarken dış üniteyi monte etmek istedi. Ev içerisindeki montajı tamamlayan Balcı, klimanın borusunu dama çekerken dengesini kaybedip yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Balcı'yı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Balcı'nın hastanede tedavisi sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Balcı'nın düşme anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.