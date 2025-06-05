Kocaali\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde meydana gelen trafik kazası, bir ailenin bayram sevincini yasa çevirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın tarlaya uçtuğu kazada, 61 yaşındaki Sevilay Avcı hayatını kaybetti, eşi Atilla Avcı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaali- Akçakoca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gebze'den yola çıktıkları öğrenilen Avcı çifti, Kocaali Demiraçma Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzereyken, Atilla Avcı'nın kontrolünü yitirdiği 54 FJ 958 plakalı Fiat marka hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçta bulunan Sevilay Avcı'nın (61) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Atilla Avcı (62) ise Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk incelemelere göre, kazada hayatını kaybeden Sevilay Avcı'nın emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA