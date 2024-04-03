Kocaeli'de 14 suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 14 suç örgütü çökertildi

Kocaeli\'de 14 suç örgütü çökertildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, son 3 ayda 7 mafya, 5 kaçakçılık ve 2 mali olmak üzere 14 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

03.04.2024 23:13
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, son 3 ayda 7 mafya, 5 kaçakçılık ve 2 mali olmak üzere 14 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentte 2024'ün ilk 3 ayında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütlerine yönelik 38 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Yavuz, "Bu operasyonlarda 97 kişi gözaltına alınmış, 16'sı tutuklanmış ve 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" dedi.

"29 organizatör tutuklandı"

Vali Yavuz, göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadeleyi sürdürdüklerini ifade ederek, "46 operasyon gerçekleştirilmiş, 59 organizatör yakalanmış ve 29 organizatör ise tutuklanmıştır. Bu dönemde 818 düzensiz göçmen yakalanmış ve ilimizde bulunan geri gönderme merkezinden bin 245 kişi sınır dışı edilmiştir" diye konuştu.

Son 3 ayda 42 kilogram eroin, 26 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında bin 909 operasyon gerçekleştirildiğini vurgulayan Vali Seddar Yavuz, gözaltına alınan 2 bin 349 şüpheliden 194'ünün tutuklandığını, 74'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi. Zehir tacirleriyle etkin mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Yavuz, "Operasyonlarda 42 kilogram eroin, 7 kilogram skunk, 18 kilogram bonzai, 45 captagon, 26 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar, bin sentetik ecza, 3 bin 511 ecstasy hap ve bin 91 kenevir bitkisi ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

14 çete çökertildi

Güvenlik birimlerinin bir diğer mücadele alanının vatandaşların can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren organize suç örgütleri olduğunu dile getiren Yavuz, "Bu konuyla ilgili de yoğun mücadelemiz devam ediyor. Yine 3 aylık dönem içerisinde 23 operasyon gerçekleştirilmiş, 117 kişi gözaltına alınmış, 24'ü tutuklanmış ve 48'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 7 mafya tipi organize suç çetesi çökertilmiştir. 43 tabanca, 5 bin 61 fişek, 53 şarjör ve 17 kesici alet ele geçirilmiştir. Özellikle mali kayıplara sebep olan kaçakçılıkça da etkin mücadelemiz devam ediyor. Bu 3 aylık dönemde 97 operasyon gerçekleştirilmiş, 153 kişi gözaltına alınmış, 7'si tutuklanmış, 12'si ise adi kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yerel, bölgesel ve ulusal olmak üzere 5 kaçakçılık suç örgütü çökertilmiştir. 20 tabanca, 209 fişek, 5 bin 249 kilogram tütün, 3 bin litre akaryakıt, 17 bin 820 şişe alkollü içki, 315 eski eser ve sikke, 6 bin 696 paket kaçak sigara ve 7 milyon 643 bin 820 makaron ele geçirilmiştir. Mali suçlarla ilgili emniyet ve jandarma birimlerimizce yürütülen 9 operasyonda 22 kişi gözaltına alınmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 2 mafya tipi mali suç çetesi çökertilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Suçların aydınlatma oranını yükseltmelere devam ediyoruz"

Vali Seddar Yavuz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Asayiş olaylarına ilişkin de ilimizde ekiplerimiz planlı, şok uygulamalarla çalışmaya devam ediyor. Özellikle suçların aydınlatma oranını yükseltmelere devam ediyoruz. Suçların büyük çoğunluğunda bu oranımız yüzde 95 ve üzeri. Sadece mallara karşı işlenen suçlarda şu anda yüzde 67 orana sahibiz. Bunu da kısa süre içinde yüksek hale getirmek için arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu süreçte 4 bin 359 kişi yakalanmıştır. Bunlardan bin 134'ü yakalanma emrine göre, 2 bin 396'sı da ifade almaya yönelik olarak işlemleri gerçekleştirilmiştir."

"Yaya ölümlerinin bir kısmı TEM üzerinde gerçekleşiyor"

Trafik kazalarının üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu olduğunun altını çizen Vali Yavuz, "Özellikle tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum. Trafik kurallarına lütfen uyalım, uymayanları da uyaralım. 3 aylık dönemde ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı bin 382 olmuştur. Bin 373 kişi yaralanmıştır. Toplam ölü sayısı 26'dır. Bu sorunu mutlaka çözmeliyiz. Aldığımız tüm tedbirlere rağmen yaya ölümlerini istediğimiz seviyeye çekmekte sorun yaşıyoruz. Bunun sadece güvenlik birimlerinin ve bizlerin alacağı tedbirlerle engellenmesi mümkün değil. Çünkü hepinizin bildiği gibi bu konuyla ilgili son derece etkin çalışmalar yaptık, kampanyalar yürüttük ancak özellikle otoyollarda dahi karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlarımız var. Otoyolları yaya geçmesin diye özellikle bariyerliyoruz. Maalesef yaya ölümlerinin bir kısmı TEM üzerinde gerçekleşiyor. Bu konuyu bir kez daha toplumumuzun gündemine getirelim. Biz daha çok tedbir alacağız ama son tahlilde trafiğe çıkan vatandaşlarımız kurallara uyacaklar ki, biz de bu oranları daha aza indirebilelim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 14 suç örgütü çökertildi - Son Dakika

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