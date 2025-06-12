Kocaeli'de 262 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 262 Kişi Tahliye Edildi

Kocaeli\'de 262 Kişi Tahliye Edildi
12.06.2025 15:11
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Başsavcı Akgün, Kocaeli'de cezaevlerinden 262 kişinin denetimli serbestliğe ayrıldığını duyurdu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, infaz yasasından yararlanarak bayramın ilk günü tahliye sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akgün, çeşitli suçlardan hüküm giyen toplam 262 kişinin denetimli serbestliğe ayrıldığını, açık cezaevine gönderildiğini ve tahliye edildiğini belirtti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kentteki ceza infaz kurumlarından gerçekleşen tahliyelerden, adliyede son yıllarda hızla artan dosya yüküne; aile içi şiddet, örgütlü suçlar ve bilişim dolandırıcılığı gibi suçlardaki yükselişten, yeni adliye binası hazırlıklarına kadar birçok başlıkta kapsamlı değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerle güncel verileri paylaştı.

Başsavcı Akgün, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı 5 cezaevinden; "basit yaralama", "trafiği tehlikeye sokma", "ruhsatsız silah bulundurma", "alkollü araç kullanma", "basit tehdit" ve "mühür bozma" gibi suçlardan hüküm giyen toplam 262 kişinin denetimli serbestliğe ayrıldığını, açık cezaevine gönderildiğini ve tahliye edildiğini belirtti.

"Toplamda cezaevlerinde 5 bin 255 tutuklu ve hükümlü bulunuyor"

Kentteki cezaevlerinde mevcut tutuklu ve hükümlü sayısını da açıklayan Semih Akgün, "Açık ceza infaz kurumunda bin 466, 1 No'lu T Tipi Cezaevi'nde bin 644, 2 No'lu T Tipi Cezaevi'nde bin 659, 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde 247 ve 2 No'lu Cezaevi'nde ise 239 kişi olmak üzere toplam 5 bin 255 toplam tutuklu ve hükümlü bulunuyor" diye konuştu.

Yeni Kocaeli Adliyesi için ihale ekim ayında

Mevcut adliyenin yetersiz olması sebebiyle yeni adliye binası yapılacağını da hatırlatan Akgün, proje kapsamında ekim ayında ihaleye çıkılacağını ifade etti. İnşaat süresince bazı adliye birimlerinin kiralık binalara taşınmasının planlandığını aktaran Başsavcı Akgün, faaliyete geçirilmeyi bekleyen mahkemelerin yer sıkıntısı nedeniyle henüz aktif hale getirilemediğini aktardı. Akgün, bu kapsamda uygun binaların tespiti için çalışmalar devam ettiğini bildirdi.

2025 yılında 6 ayda 23 bin 128 dosya sonuçlandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, 2025 yılının ilk 6 ayında Kocaeli Adliyesi'ne gelen dosya sayısının 23 bin 374 olarak kayıtlara geçtiğini de bildirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dosyalardan 23 bin 128'i sonuçlandırıldı. Yıl içinde 7 bin 530 iddianame hazırlandı, 11 bin 350 dosya için takipsizlik kararı verildi, 2 bin 810 dosyada yetkisizlik kararı alındı, 842 dosya birleştirildi, 3 fezleke düzenlendi. Terör suçlarında 472, örgütlü suçlarda ise 587 dava karara bağlandı. Uzlaştırma Bürosu bin 885 dosyada çözüm sağladı. Aile içi şiddet bürosunda bin 38 karar çıkarken, dosya temizleme oranı yüzde 98 olarak gerçekleşti. Çocuk suçları kapsamında 461 dosya sonuçlandı"

Bilişim ve dolandırıcılık suçlarında artış

Ayrıca Akgün, 2021'de 33 bin, 2022'de 39 bin 676, 2023'te 45 bin 557 ve 2024'te ise 53 bin 408 dosya açıldığını bildirdi. 2025'in ilk 6 ayında sadece "aile içi şiddet" kapsamında açılan bin 346 dosyadan, bin 38'inin sonuçlandığını kaydeden Akgün, bilişim ve dolandırıcılık suçlarında da artış yaşandığına dikkat çekti.

Cezaevlerinde tarım, üretim ve eğitim faaliyetleri sürüyor

Kocaeli'deki ceza infaz kurumlarında sera işletmeciliği ve tarım faaliyetlerinin yanı sıra üretim çalışmalarının da devam ettiğini belirten Akgün, "Cezaevlerinde ekmek yapma makinesi imal ediliyor. Ayrıca yabancı dil, el işi, tekstil, berberlik gibi alanlarda kurslar veriliyor. Üretilen iş kıyafetleri ve aksesuarlar sosyal markette sergileniyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 262 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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