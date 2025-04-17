Kocaeli\'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kocaeli'de düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik düzenlenen operasyonda 7 göçmen yakalandı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik, Gebze ve Karamürsel ilçelerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensizgöçmen yakalandı. Şahıslar işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem yapılan M.U. ve F.Ç. tutuklandı. - KOCAELİ