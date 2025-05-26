Kocaeli\'de Ev Yangını Söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evin odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Bekirdere Mahallesi Kumlu Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple evin odasında yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahipleri, yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ