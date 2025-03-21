Kocaeli\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Kocaeli'nin Derince ve Dilovası ilçesinde 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 420 bin TL olan 934 elektronik sigara ve 828 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde dün Dilovası ve Derince'de 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 420 bin TL olan 934 elektronik sigara ve 828 paket kaçak sigara ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ