Kocaeli\'de Kamyon Tünele Çarptı

Kocaeli'de kapağı açık unutulan kamyon, seyir halindeyken tünele çarptı. Meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmazken kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de kapağı açık halde seyir halinde olan kamyon tehlike saçtı. Durumu fark edemeyen sürücü, D100 Karayolu Derince Tüneli'nden geçerken kaza yaptı. Kapağın tünele çarpması ile araç ve tünelde hasar meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle durumu fark eden sürücü aracı sağ şeride çekerek durdurdu. O anlar seyir halinde olan aracın kamerasına yansıdı. - KOCAELİ