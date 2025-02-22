Kocaeli'de Kar Fırtınası: Sürücüler Çile, Çocuklar Eğlence

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Kocaeli'de kar fırtınasından göz gözü görmedi

Kar sürücüler için çile, çocuklar için ise eğlence oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan "Altay kar fırtınası" etkisini arttırırken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Çocuklar ise karanlığa rağmen karın tadını çıkardı.

Marmara'yı etkisi altına alan Altay kar fırtınası, Kocaeli'de etkisini arttırdı. Kocaeli TEM Otoyolu'nda sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken göz gözü görmedi. Şehrin dört biryanında kar manzaraları aynıyken, bazı araçlar da kayarak kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Karın tadını ise her zamanki gibi çocuklar çıkardı. Gecenin karanlığı ve soğuğuna aldırmayan çocuklar, kartopu savaşı yaptı. Poşetlerle kayan minikler, çok mutlu olduklarını ve eğlendiklerini dile getirerek kardan adam yaptı.