Kocaeli'de Kumar Operasyonu: 92 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Kocaeli'de Kumar Operasyonu: 92 Bin TL Ceza

Kocaeli\'de Kumar Operasyonu: 92 Bin TL Ceza

Kocaeli'de kumar oynayan 10 kişiye toplam 92 bin 470 TL ceza kesildi, 7 bin 200 TL paraya el konuldu.

24.03.2025 10:17
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Kocaeli'de umuma açık yere dönüştürülmüş tek odalı dairede ve iş yerinde kumar oynayan 10 kişiye 92 bin 470 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin dün Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yaptığı denetimlerde K.Ç. isimli şahsın ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş tek odalı daire içerisinde kumar oynattığını tespit etti. K.Ç'ye dli işlem yapılırken kumar oynanan 7 bin 200 TL paraya el konuldu. Ayrıca kumar oynayan 4 kişiye şahsa toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca dün İzmit'te umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde M.E.B'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edilmesi üzerine şahsa adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 6 şahıs hakkında ise 55 bin 482 TL idari para cezası uygulandı, 5 bin 850 liraya da el konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kumar Operasyonu: 92 Bin TL Ceza - Son Dakika

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