Kocaeli'de Traktör Devrildi: Eşini Kaybetti

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Kocaeli'de traktör devrildi, karı kocayı ölüm ayırdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Traktör sürücüsünün hastanede hayatını kaybettiği kazada, karısı yaralandı.

Kaza, Kandıra ilçesi Sarıcaali Mahallesi Çiller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Rahmi Özkan kontrolündeki traktör sürücüsünün kontrolünden devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Osman Rahmi Özkan ile eşi Leyla Özkan devrilen traktörün altında kaldı. Kazanın ardından Leyla Özkan, durumu cep telefonu ile yakınlarına bildirdi. Konunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde traktör altında kalan karı-koca, sıkıştıkları yerden ekiplerin yardımı ile kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan karı-koca hastaneye kaldırıldı. Osman Rahmi Özkan, kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.