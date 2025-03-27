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Kocaeli'de Yangında Can Pazarı

Kocaeli'de bir sitede çıkan yangında, yönetici merdivenleri kilitleyince itfaiye mahsur kalanları kurtardı.

27.03.2025 14:47
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Yangında can pazarı: Mahsur kalanlar tek tek kurtarıldı

Site yöneticisi yangın merdivenlerinin kapısını kilitledi, kaçamayan vatandaşları itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde çok sayıda kişinin yaşadığı sitede meydana gelen yangında adeta can pazarı yaşandı. Site yöneticisinin yangın merdivenlerini kilitlemesi sebebiyle evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Yenikent Mahallesi Gizem Sokak'ta bulunan Safir Konakları sitesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı sitenin en üst katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangın merdivenlerinin yönetici tarafından kilitlenmesi ve koridorlarda yoğun duman birikmesi sebebiyle bina sakinleri dışarıya çıkamadı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duman dolayısıyla içerde kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin sepetli merdiven yardımıyla içerde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı, yangın ise söndürüldü. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Evi tamamen yanan daire sahibi Serkan Gür, "Evin içinde sadece derin dondurucu fişe takılıydı, yangın ondan çıkmış olabilir" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Yangında Can Pazarı - Son Dakika

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