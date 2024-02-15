Kocaeli Devlet Hastanesi'nin Önündeki Şüpheli Valiz Paniğe Yol Açtı - Son Dakika
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Kocaeli Devlet Hastanesi'nin Önündeki Şüpheli Valiz Paniğe Yol Açtı

Kocaeli Devlet Hastanesi\'nin Önündeki Şüpheli Valiz Paniğe Yol Açtı

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin önündeki köprü altına bırakılan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldıktan sonra boş çıktı. Olay sonrasında güvenlik önlemleri alınırken, inceleme başlatıldı.

15.02.2024 10:33  Güncelleme: 10:41
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Kocaeli Devlet Hastanesi'nin önündeki köprü altına bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kocaeli Devlet Hastanesinin poliklinikler girişi mevkisinde meydana geldi. Köprü altında valiz bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, bu girişten hastaneye girmek isteyenler başka kapılara yönlendirildi. İncelemenin ardından valiz, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı. Valizin içinin boş olduğu görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Devlet Hastanesi'nin Önündeki Şüpheli Valiz Paniğe Yol Açtı - Son Dakika

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