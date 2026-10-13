Kocaeli İzmit'te lise öğretmeni, tartıştığı yaşlı komşusunu muştayla yaraladı - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te lise öğretmeni, tartıştığı yaşlı komşusunu muştayla yaraladı

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Kocaeli İzmit\'te lise öğretmeni, tartıştığı yaşlı komşusunu muştayla yaraladı
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İzmit'te bir ineğin bahçeden geçmesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada lise öğretmeni, yaşlı komşusunu muştayla yaraladı. Komşunun alnına 4, yanağına 5 dikiş atıldığı ve işitme kaybı yaşadığı öne sürüldü; jandarma inceleme başlattı, komşu şikayetçi oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir ineğin bahçeden geçmesi sebebiyle çıktığı iddia edilen komşu tartışmasında lise öğretmeni B.K. (30), yaşlı komşusu Fevzi Karaarslan'a muştayla saldırarak yaraladı.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Çubuklu Bala mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir ineğin bahçe sınırından geçmesi sebebiyle taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine 30 yaşındaki lise öğretmeni B.K., eline taktığı muştayla yaşlı komşusu Fevzi Karaarslan'a defalarca vurdu.

Yüzüne dikiş atıldı, duyma kaybı yaşıyor

Aldığı darbelerle yaralanan Fevzi Karaarslan, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Karaarslan'ın alnına 4, yanağına ise 5 dikiş atıldığı, saldırı neticesi işitme kaybı yaşadığı ve yüzünün çeşitli bölgelerinde kırıklar ile doku zedelenmeleri oluştuğu öne sürüldü. Fevzi Karaarslan ve ailesinin olayla ilgili sorumlular hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hayvanların bahçeye girmesinin ardından öğretmen B.K.'nın, "Çıkart lan onları oradan" diye bağırdığı duyuluyor. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından öğretmen B.K.'nın küfür etmesi ile Fevzi Karaarslan B.K.'nın üzerine gitmesi ve ardından kavganın başladığı anlar görüntülerde yer alıyor. Görüntünün hemen başında B.K. cebinden muşta çıkartıyor. Kavga araya girenler tarafından ayrılırken, tarafların birbirine küfür ettikleri anlar da görüntüler de yer alıyor.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
İşitme Kaybı3. SayfaİncelemeJandarmaKocaeliGüncelSon Dakika

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