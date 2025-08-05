Kocasu Çayı\'nda intihar girişimi!

Bolu'da Kocasu Çayı'na atlayan bir kişi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, Merkeze bağlı Ovadüzü Mahallesi üzerinde bulunan Kocasu Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. isimli şahıs bilinmeyen bir nedenden dolayı Kocasu Çayı Köprüsü'ne çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ekipler geldiği sırada kendini 5 metre uzunluğundaki köprü üzerinden çaya atan E.K. suların arasına daldı. Ekipler suya atlayarak E.K.'yi boğulmaktan son anda kurtardı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan E.K., olay yerinde ilk müdahalesinden sonra ambulansla şehir merkezinde bulunan hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU