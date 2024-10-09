Komşu Cinayetinde Cezalar Değişmedi

3.Sayfa

"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"

Komşusunu keserle öldüren sanığın cezası değişmedi

Katil zanlısına verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezası değişmedi

KAYSERİ - Kayseri'de komşusunun başını keserle ezerek öldüren sanığa bir önceki verilen cezanın aynısı verildi. Cani komşu ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir önceki duruşmada tutuklu sanık İsmail K.'ye 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'silahlı yağma' suçların ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İstinaf mahkemesi, sanığın cezai ehliyetinin belirlenmesi için dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti. Yapılan akıl sağlığı raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenmesi üzerine sanık İsmail K. bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuklu sanık İsmail K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmada yerini alırken, taraf avukatları ve müştekilerde duruşmada bulundu.

Sanık İsmail K., cinayeti kabul etmediğini, psikolojik olarak zor durumda olduğunu ifade ederken, "Keşke olmasaydı" dedi. İsmail K. pişman olduğunu belirtti.

Maktul Hasibe Soykuk'un oğlu ise sanığın gereken cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafından yeninden yapılan yargılamada; sanık İsmail K.'nin cezası değişmedi. Sanık İsmail K.'ye 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı yağma' suçundan ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi'nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk'u yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk'un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Soykuk'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Feci cinayetin ardından çalışma başlatan Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri ekipleri, cinayete kurban giden kadının eşi Seyit Ahmet ve oğulları S. ve B. Soykuk ile beraber komşusu İsmail K.'yi gözaltına aldı. Seyit Ahmet Soykuk serbest bırakılırken, karakoldaki işlemleri tamamlanan 3 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen İsmail K. tutuklanırken, cinayete kurban giden kadının 2 oğlu serbest bırakıldı.