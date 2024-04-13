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Konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın sonrası konteyner kullanılamaz hale geldi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir vatandaşın yaşadığı konteyner, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında konteyner yakınında akaryakıt istasyonu ile çok sayıda traktörün bulunması paniğe yol açtı.

Yangın, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaşın yaşadığı konteynerde elektrik kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek konteyneri tamamen sardı. Yangın fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Çıkan yangın sonrası konteyner kullanılamaz hale gelirken yangın sırasında konteyner yakınında akaryakıt istasyonu ile çok sayıda traktörün bulunması paniğe yol açtı. Olaya şahit olan vatandaşlar ise o anları anlattı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.