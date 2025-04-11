Konteynerde Silah Kazası

Konteyner içerisinde yaralandığını söyledi, boş kovanlar konteyner dışında bulundu

Silahla oynarken kazara kendini yaraladı

MALATYA - Malatya'da konteyner içerisinde silahla oynarken kendini yaraladığını ileri süren bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler ise konteyner dışında 4 adet boş kovan buldu.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Caddesi üzerinde güçlendirme yapılan hasarlı bir binanın bahçesinde bulunan konteynerde beraberinde 3 arkadaşı ile birlikte sohbet eden C.A.'nın bu sırada elindeki tabanca ateş aldı. Bacak ve kol kısmında yaralanan C.A. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği konteyner içerisinde inceleme yapan ekipler olaya dair herhangi bir iz ve emareye rastlayamazken konteynere yakın bir bölgede yapılan incelemelerde 4 adet boş kovan buldu.

Hastanede tedavi altına alınan C.A.'nın polisin ısrarlı sorularına kazara kendini yaraladığını belirttiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.