Kontrolden çıkan tır şarampole uçtu
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde tır şarampole uçtu.
Alınan bilgiye göre Erzincan Erzurum istikametine seyir halinde olan 31 RB 275 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tepebaşı mevkiinde yol kenarındaki bariyerlere kırarak yaklaşık 50 metrelik şarampolden aşağı uçtu.
Meydana gelen kazada sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan TIR'ın donmuş balık yüklü olduğu ve Rusya'ya gittiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › TIR Şarampole Uçtu: Sürücü Hastanede - Son Dakika
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