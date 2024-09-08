TIR Şarampole Uçtu: Sürücü Hastanede

3.Sayfa

Emre Fel\'in performansı dinleyicileri ikiye böldü! "Patlıcanlı dondurma" diyen bile var

Çuval dolusu para teklif ettiler ama gitmiyor

Gelen son ihbar da asılsız çıktı

Yolcu minibüsü dereye böyle uçtu

3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel\'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor

Durumu belli değil! Fenerbahçe\'nin yıldızı sakatlandı

10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe

Ailede kriz! Dilan, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti

Kontrolden çıkan tır şarampole uçtu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde tır şarampole uçtu.

Alınan bilgiye göre Erzincan Erzurum istikametine seyir halinde olan 31 RB 275 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tepebaşı mevkiinde yol kenarındaki bariyerlere kırarak yaklaşık 50 metrelik şarampolden aşağı uçtu.

Meydana gelen kazada sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan TIR'ın donmuş balık yüklü olduğu ve Rusya'ya gittiği öğrenildi.