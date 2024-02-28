Konya\'da 192 Aranan Şahıs Yakalandı

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Konya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 192 şahıs yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs, 10 yılın altında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 179 şahıs olmak üzere toplamda 192 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince yakalanan 192 aranan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi. - KONYA