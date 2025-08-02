Konya'da Alkol Hızla Korkunç Bir Olayla Sonuçlandı - Son Dakika
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Konya'da Alkol Hızla Korkunç Bir Olayla Sonuçlandı

Konya\'da Alkol Hızla Korkunç Bir Olayla Sonuçlandı
02.08.2025 09:05  Güncelleme: 09:08
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Gece yarısı alkol alan bir kişi, komşuların uyarısına rağmen av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda bir belediye işçisi ağır yaralanırken, şüpheli eşinin destek sözleriyle mahkemeye sevk edildi.

Konya'da gece yarısından sonra evinin balkonunda kayınpederi ile alkol alan bir kişi, komşuların ve yoldan geçen mahalle bekçilerinin sessiz olun uyarısının ardından av tüfeğiyle ateş açtı. Bu sırada saçmaların gözüne ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği belediye temizlik işçisi sağ gözünü kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek hastaneden çıkarıldığı sırada eşi, "Hayatım ne olursa olsun yanındayım. Seni çok seviyorum" diye seslendi.

Olay, dün gece 02.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki B.P. eşi H.S.P. ile tartıştı. Durumu öğrenen H.S.P.'nin babası çifti sakinleştirmek için eve geldi. Taraflar sakinleşirken, B.P. kayınpederi ile balkonda alkol almaya başladı.

Uyarılara kızıp, av tüfeği ile ateş açıp belediye işçisini engelli yaptı

Seslerden rahatsız olan komşularının uyarısına tepki gösteren B.P.'yi fark eden mahalle bekçileri de şahsı uyarırken, uyarılara kızan B.P. evde bulunan av tüfeği ile ateş açtı. Bu sırada evin yakınında çalışan belediye işçisi 28 yaşındaki H.Z., gözüne ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı H.Z., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağ gözünü kaybettiği ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlıya eşinden 'yanındayım' desteği

Olayın şüphelisi B.P., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli hastaneden çıkarıldığı sırada eşi H.S.P., "Hayatım ne olursa olsun yanındayım. Seni çok seviyorum" diye seslendi. Av tüfeği ile ateş açan şüpheli B.P. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Adliyesine sevk edildi. 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüpheli B.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Alkol Hızla Korkunç Bir Olayla Sonuçlandı - Son Dakika

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