Konya\'da Alkol Satışı Tartışması Kanlı Bitti

Konya'da araçtan alkol satışı yapanlar ile alkol almaya gelen kişiler arasındaki fiyat kavgasında 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 6 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Nisan Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde gece saatlerinde usulsüz araçtan alkol satışı yapan kişilerle alkol almak isteyen Tahir Gülcü, arkadaşları Ali Ç. ve R.A. arasında yüksek alkollü içki fiyatı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası bıçakla yaralanan Tahir Gülcü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla olaya karışan taraflardan alkol satışı yapan A.E.Ö. (17), M.Y. (17), A.T.Ş. (17), A.Ç. (31) M.S.Y. (25) ve M.S.V. (20) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinde olayı gerçekleştiren şüphelinin A.E.Ö. olduğu belirlenirken 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA