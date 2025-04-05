Konya'da baba-oğul tartışması kanlı bitti

KONYA - Konya'da baba ve oğul arasında çıkan tartışmada oğul tüfekle havaya ateş açarken, tüfekten çıkan saçmaların yüzüne isabet ettiği baba yaralandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Tuzdeve Yolu Caddesi'nde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. babası H.D.'nın yaşadığı eve geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Olayda tüfekten çıkan saçmalar baba H.D.'nin yüzüne isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan B.D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.