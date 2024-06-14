Konya'da çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Zincirlikuyu Mahallesi'nde K.D.'ye ait müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak kısmında neden kaynaklandığı henüz bilinmeyen yangın başladı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında, müstakil evin aşhane ve mutfak olarak kullanılan bölümündeki beyaz eşyalar, mutfak dolapları ile diğer eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. - KONYA