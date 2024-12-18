Konya\'da Darp Anı Kamerada

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Konya'da 3 kişi tarafından darp edilen şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçidin merdivenlerinde çıkan kavgada 3 şahıs, 1 kişiye saldırdı. Yere düşen kişiyi tekmelerle darp eden saldırganlar daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. Görüntülerde darp anları, çevredeki birisinin olaya müdahale etmeye çalışması ve sahsıların yoluna devam etmesi yer alıyor. - KONYA