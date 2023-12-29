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Konya'da DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya'da DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Konya\'da DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı
29.12.2023 - 11:53,
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Konya'da, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Konya'da bulunan 4 şüpheli tespit edildi. TEM ekiplerince 4 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Y.H., A.A., B.Ç. ve R.P. yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Konya, Güvenlik, Adliye, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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