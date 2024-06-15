Konya'da devrilen tır yandı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da devrilen tır yandı: 1 ölü

Konya'da kontrolden çıkan ve şarampole devrilen bir tır yanarak sürücüsünü hayatını kaybetti. Kazada tır adeta demir yığınına döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve tır olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

15.06.2024 03:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da devrilen tır yandı: 1 ölü

KONYA - Konya'da kontrolden çıkan tır şarampole devrilerek yanmaya başladı. Tırın adeta demir yığınına döndüğü kazada sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün gece saatlerinde Konya Karapınar Kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Kemal Erdoğan yönetimindeki 27 HG 152 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenler kısa sürede büyüyen alevlere müdahale edemedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemeler sonunda tır sürücüsü Ali Kemal Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Demir yığını haline dönen tır, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkimat devam ediyor.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Konya, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da devrilen tır yandı: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 04:26:58. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da devrilen tır yandı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement