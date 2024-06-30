Konya'da Hasat Yapan Biçerdöver Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde hasat yapan biçerdöver yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Kandil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. ve S.E.'ye ait tarlada hasat sırasında biçerdöver henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Ekili alanlara da sıçrayan yangına çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşın yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında biçerdöver kullanılmaz hale gelirken 40 dekarlık ekili alanın yandığı öğrenildi. - KONYA