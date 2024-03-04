Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Beyşehir Karayolu Akçalar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.P. idaresindeki 42 K 2195 plakalı Hyundai marka otomobil ile M.A. idaresindeki 42 K 6847 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan N.N.A. ve Z.Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, kaza kırım, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkartılarak ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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