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Konya'da Kaçak Silah Operasyonu

Konya\'da Kaçak Silah Operasyonu

Kaçakçılık ekipleri, 400 tabanca ele geçirip baba-oğul şüphelileri tutukladı.

21.01.2025 10:14
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Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yüzlerce kaçak tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli baba ve oğlu tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Ocak 2025 tarihinde Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 6136 SKM suçuna yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Selçuklu ilçesinde bir ikamette kaçak silah stoklandığını belirledi. Takip edilen şahısların malzemeleri il merkezinde üretip stokladıkları tespit edilirken, yapılan operasyonda suç unsurları ele geçirildi. İkamette yapılan aramada 400 adet tabanca bulundu. Tabancalara el koyan ekipler baba R.G. ve oğlu M.G.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika

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