Konya'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonunda Ele Geçirildi

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Konya'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak tütün ve sigara operasyonlarında makaron, sigara ve tütün ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihanbeyli ve Çumra ilçelerinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarda, Cihanbeyli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Yeniceoba Jandarma Karakol Komutanlığı ile yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, haksız kazanç temin etmek maksadıyla gümrük kaçağı doldurulmuş makaron satışı yapacağı bilgisi üzerine E.E. isimli şahsın seyir halindeki aracı durdurularak arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 18 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli E.E. hakkında adli işlem yapıldı.

Çumra ilçesinde düzenlenen operasyonda ise İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çumra JASAT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu ve alınan duyum üzerine K.E. isimli şahsın ev ve iş yerinde arama yapıldı. Aramada bin 152 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 12 adet elektronik sigara, 35 kilo kıyılmış tütün, 5 bin 200 adet boş makaron, bin 100 adet dolu makaron, 21 adet küçük makaron dolum makinesi, 1 adet büyük makaron dolum makinesi, 1 adet seri numarası kazınmış kuru sıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KONYA