Konya'da kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Konya'da kamyonet devrildi: 2 yaralı

Konya\'da kamyonet devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.04.2024 11:51
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kesmez Mahallesinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (55) idaresindeki 42 EM 973 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada, sürücü A.E. ile araçta yolcu olarak bulunan M.E. (33) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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