Konya\'da Kaza: 2 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan K.U.A. (72) idaresindeki 34 CTF 697 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yolda bulunan demir bariyerlerine ardından refüj üzerine takla atarak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü K.U.A. ile araçta bulunan eşi olduğu öğrenilen E.A. (70) ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA