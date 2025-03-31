Konya'da matbaada yangın paniği

KONYA - Konya'da matbaada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Elmalı Caddesi üzerindeki bir matbaada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, matbaada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından iş yerinde bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.