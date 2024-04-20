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Konya'da metruk evde yangın

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.45 sıralarında ilçeye bağlı Kale Mahallesinde kullanılmayan bir evde çıktı. Evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Evden yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor