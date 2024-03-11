Konya'da minibüs şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da minibüs şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı

Konya\'da minibüs şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

11.03.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
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Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar Ereğli Kara yolu Meke Gölü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ş. idaresindeki 46 AEF 975 plakalı Ford marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü İ.Ş. ile araçta bulunan 5 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi atına alindi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da minibüs şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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