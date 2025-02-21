Sınıfta silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı

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Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi'nde yer alan Kutören İlkokulu'nda sabah saatlerinde vahşet yaşandı. Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü (41), okulda sınıfta bulunduğu esnada silahlı saldırıya uğradı.

ÖĞRETMENE SINIFTA SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre; engelli bir öğrencinin ağabeyi olan Kerem K. öğretmene tabancayla 3 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Güçlü, sırt, kasık ve sol bacağından yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Öğretmenin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Şüpheli Kerem K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA, DHA