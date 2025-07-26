Konya\'da Otomobil Tarlaya Devrildi: 3 Yaralı

Konya'da, tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Seydişehir kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MUZ 41 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. Yol kenarında tarlaya devrilen otomobildeki S.M., M.M. ve S.M. yaralandı. Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarılabildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA