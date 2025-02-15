Konya\'da Pikap Takla Attı: 3 Yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan pikabın tarlaya takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu'ya bağlı Karacadağ ile Kozanlı mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C.B. (20) idaresindeki 42 GL 126 plakalı Mitsubishi marka pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya takla attı. Kazada sürücü K.C.B. ile araçta yolcu olarak bulunan M.C. (18) ve L.B. (66) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA