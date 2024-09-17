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Konya'da Tarihi Eser Operasyonu

Konya\'da Tarihi Eser Operasyonu

Jandarma, Konya'da 233 bronz sikke ve 258 tarihi eser ele geçirildi. Tahkikat sürüyor.

17.09.2024 14:54
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Konya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmaları neticesinde 233 adet bronz sikke, 25 adet çeşitli obje ve 258 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Sarayönü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca S.B. isimli şahsın sürücülüğünü yapmış olduğu araçta ve üzerinde yapılan arama sonucunda, 233 adet bronz sikke, 25 adet çeşitli obje, 258 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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